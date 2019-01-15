Число загиблих від вибуху в російському місті Шахти виросло до чотирьох

Число загиблих внаслідок вибуху у будинку в місті Шахти Ростовської області виросло до чотирьох. З-під завалів дістали тіла ще двох людей, повідомляє Міністерство надзвичайних ситуацій Росії.

Раніше 15 січня під час розбору завалів знайшли тіло жінки. Ще одного загиблого знайшли напередодні, у день вибуху.

Доля ще однієї людини лишається невідомою.​

Вибух у дев’ятиповерховому будинку стався вранці 14 січня. Епіцентр вибуху був у квартирі на дев’ятому поверсі. У результаті частково обвалилися два верхні поверхи, були пошкоджені чотири квартири. Сімох людей вдалося врятувати з-під завалів, двох госпіталізували. З дому евакуювали 140 мешканців.

У місті Шахти 16 січня оголосили днем жалоби.

Правоохоронні органи порушили кримінальну справу про завдання смерті через необережність. Як пріоритетну слідство розглядає версію про вибух внаслідок витоку газу. Причиною могла стати несправність газового обладнання. Також перевіряють версію про людський фактор.