У шахті на Львівщині загинув гірник

Близько шостої ранку 24 березня на шахті «Надія», що в Сокальському районі Львівської області загинув 40-річний гірничий робітник очисного забою. За попередньою інформацією, стався обвал породи на глибині близько 500 метрів.

Голова Регіонального об’єднання Незалежної профспілки гірників України Червонограда Віталій Оніжук повідомив Радіо Свобода, що більше постраждалих немає.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає обмеження волі терміном до п’яти років, або позбавлення волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

На цей час поліцейські проводять досудове розслідування, встановлюються причини загибелі гірника.