Убивства на Житомирській трасі: The Sunday Times назвала імена 13 підозрюваних військових РФ

Британська газета The Sunday Times на підставі даних української поліції та спецслужб назвала імена 13 російських військовослужбовців, підозрюваних у вбивствах мирних громадян України на Житомирській трасі в Київській області.

За інформацією видання, це військовослужбовці 5-ї окремої танкової бригади (підполковник Роман Ніколаєнко, майор Тхаро Абатаєв, лейтенант Данило Іщенко, старший сержант Белікто Будаєв, молодші сержанти Чингіс Таряшинов та Олексій Чурін, єфрейтор Андрій Медведєв) і 37-ї окремої мотострілецької бригади (лейтенант Вадим Овчинніков, молодший сержант Михайло Жаркий, єфрейтори Сергій Сварчеський та Ельдар Гарматаров, рядові Іван Нагуманов та Артем Бєліков).

За даними The Sunday Times, підрозділи цих двох бригад перекрили трасу з півночі. Цим шляхом у лютому-березні 2022 року багато киян від’їжджали на захід від військ зі сходу. За підрахунками українських силовиків, вони вбили 27 мирних жителів, ще п’ятеро були поранені.

Зокрема, 7 березня приблизно за 7 кілометрів від виїзду з Києва (між селами Мила і Мрія), російські військові обстріляли колону цивільних машин. Серед загиблих був 31-річний Максим Іовенко, який їхав із дружиною та донькою. Українські слідчі вважають, що його вбили Іщенко та Таряшинов. Їх встановили за розкладом чергувань, який російські солдати залишили під час відходу, та свідченням полоненого росіянина Ердені Ухінова.

Абатаєв, один із підозрюваних, був убитий 20 березня 2022 року, російська держава посмертно нагородила його орденом Мужності. Інший підозрюваний, Будаєв, був убитий 7 березня.

Українська прокуратура розглядає власне розслідування як перший крок до подання позову про воєнні злочини до Міжнародного кримінального суду.



