У Туреччині за вбивство журналіста довічно засудили кількох колишніх високопоставлених силовиків

Суд Стамбула 26 березня ухвалив довічні вироки двом колишнім командирам поліції Туреччини та двом колишнім високопоставленим співробітникам служби безпеки за вбивство турецько-вірменського журналіста Гранта Дінка 14 років тому.

Дінка застрелили серед білого дня 19 січня 2007 року біля стамбульського офісу двомовної турецько-вірменської газети Agos, де він був редактором. Йому було 53 роки.

Дінк був прихильником примирення між християнами-вірменами та турками-мусульманами. Після його загибелі десятки тисяч людей зібралися в центрі Стамбула на жалобну церемонію.

Звинувачення в причетності до вбивства були висунуті 76 особам, серед звинувачень було і недонесення про задум убивства Дінка.

У 2012 році симпатик ультранаціоналістів Огун Самаст, якому на момент вбивства було 17 років, був засуджений до 23 років ув’язнення за вбивство Дінка. Алі Оз, колишній командувач МВС причорноморського регіону Трабзон, звідки походив Самаст, 26 березня був засуджений до 28 років ув’язнення.