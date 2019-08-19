У Дніпрі 5 бійців-добровольців через суд довели участь в бойових діях на Донбасі

У Дніпрі п’ять бійців-добровольців через суд довели факт участі в бойових діях на Донбасі й отримали посвідчення УБД. Про це Радіо Свобода в понеділок повідомив юрист «Правозахисної групи «Січ» Володимир Плетенко, який представляв інтереси вояків.

За його даними, колишні бійці Олександр Писаревський, Ігор Куликовський, Юрій Смола, Андрій Бук та Вадим Ткаліч довели в судах першої інстанції факт своєї участі в бойових діях упродовж 2014-2015 років у складі групи «Сармат» підрозділу «Січ» добровольчого українського корпусу «Правий сектор» та полку «Дніпро-1».

Як зазначив Володимир Плетенко, після рішень судів Комісія з питань призначення УБД при МВС надала бійцям відповідні посвідчення.

Правозахисник каже, що законодавець досі належним чином не урегулював питання щодо статусу добровольців і бійці були готові дійти аж до Європейського суду з прав людини.

«Ми діяли за алгоритмом, який я розробив і який є на сайті Української Гельсинської групи. Необхідно було подати заяви до всіх відомчих комісій, які відповідають за присвоєння статусу учасника бойових дій, і до однієї невідомчої. У цих комісіях добровольцях зазвичай відмовляють. Потім треба було зібрати всі докази участі в бойових діях – довідки з добровольчих підрозділів, покази свідків, фото, відео тощо – і звертись до суду, аби визнати факт участі в бойових діях», – розповів Володимир Плетенко.

За його словами, проблему вдалося вирішити швидше, ніж думали.

«У випадку з цією п’ятіркою ми вирішили проблему швидше, ніж думали. Ми думали, що доведеться дійти аж до ЄСПЛ. Але в цьому випадку з рішеннями судів ми повторно звернулись до відомчої комісії МВС і бійці отримали посвідчення. Але треба розуміти, що якщо бійці якось залучались до участі в АТО силовими структурами, діяли в зоні АТО з дозволу МВС чи Міноборони, то довести їхню участь в бойових діях легше», – сказав Плетенко.

У червні 2016 року Дніпропетровська обласна рада ухвалила рішення про визнання бійців добровольчих формувань, що не входять до ЗСУ, МВС, Нацгвардії, які є жителями області, на регіональному рівні та вирішила створити комісію із надання їм статусу бійців-добровольців АТО. За рішенням обласної ради, бійцям-добровольцям, які проживають в області, надають відповідні посвідчення. Також для них передбачать соціальні пільги. Рішенню обласної ради передував пікет бійців кількох добровольчих підрозділів.

Однак визнання добровольцем на регіональному рівні не означає надання статусу учасника бойових дій.