Після удару дрона в окупованій Новій Каховці помер «голова ради депутатів» – Сальдо

В окупованій Новій Каховці, розташованій на лівобережжі Херсонської області, помер голова російської «ради депутатів» міста Володимир Леонтьєв. Про це 1 жовтня повідомив очільник окупаційної адміністрації Херсонщини Володимир Сальдо.

О 9:51 він інформував, що Леонтьєв зазнав тяжкого поранення внаслідок атаки українського дрона «Баба-Яга», а об 11:07 додав, що поранення виявилися несумісними з життям.

«На бойовому посту від підлого удару противника загинув справжній патріот, який палко любив Росію та Херсонщину», – написав Сальдо.

Українські військові наразі не інформували про цей випадок.

У квітні 2022 року українська прокуратура оголосила Леонтьєву про підозру в колабораційній діяльності. За версією українського слідства, 2 квітня Леонтьєв розпочав співпрацю з окупаційною владою та «був проголошений керівником тимчасово громадянської адміністрації Нової Каховки». Прокуратура стверджувала, що він закликав жителів до співпраці з російською армією та говорив про необхідність «налагодження зв’язків із державою-агресором».

На Херсонщині регулярно гинуть чиновники та політики, які пішли на співпрацю з окупаційною владою.

29 серпня мертвим знайшли народного депутата від партії «Слуга народу» Олексія Ковальова, який під час війни перейшов на бік Росії та обіймав «міністерську» посаду на Херсонщині.

На початку серпня того ж року було отруєно Володимира Сальда, призначеного росіянами головою «обладміністрації» Херсонської області, його забрали в реанімацію до Москви, він вижив.

25 вересня у готелі в Херсоні загинув колишній депутат Верховної Ради від Партії регіонів Віталій Журавко.