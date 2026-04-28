Сили спецоперацій ЗСУ заявили про ураження бази «Іскандерів» в окупованому Криму

Сили спеціальних операцій ЗСУ повідомили про ураження ракетної інфраструктури Росії у тимчасово окупованому Криму.

Як повідомляє у телеграмі пресслужба ССО, у ніч на 28 квітня безпілотники підрозділів Middle-strike уразили місце зберігання оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер».

«Прихована техніка була розташована на території колишньої ракетної бази біля селища Овражки за 40 кілометрів на схід від окупованого Сімферополя. Звідти ракети могли дістатися до лінії фронту чи тилових міст України за лічені хвилини», – йдеться у повідомленні.

У ЗСУ додають, що ураження та знищення стратегічних комплексів противника знижують його боєздатність, ССО продовжують асиметричні дії для стратегічного знесилення противника.

Телеграм-канал «Крымский ветер» з посиланням на дані супутникових знімків повідомляв, що після нічної атаки в Криму горіла військова частина, де Росія ховає «Іскандери». Пожежа сталася південніше села Межгір'я Білогірського району на території колишньої ракетної частини - в/ч 82717. Раніше цей об'єкт вже потрапив під удар, пише «Крымский ветер».

У Міноборони РФ заявили, що вночі нібито було перехоплено та знищено 186 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу, зокрема над Кримом.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ та окупованих нею територіях зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



