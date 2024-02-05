Російські ЗМІ: через удар по Лисичанську загинув член окупаційної адміністрації

Призначений Росією регіональний «міністр ЛНР» загинув після удару по Лисичанську 3 лютого – про це повідомляють російські медіа з посиланням на угруповання 5 лютого.

Так званий міністр надзвичайних ситуацій угруповання «ЛНР» Андрій Потелещенко, згідно із заявою представників МНС російському державному агентству ТАСС, перебував у ресторані «Адріатик», по якому було завдано ракетного удару.

Також російські агенції заявляють про загибель двох «місцевих депутатів» – Артема Тростянського та Івана Жушми.

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Російська влада звинувачує в ударі 3 лютого Україну. Москва заявляла про 28 загиблих, у тому числі дитину. Російські джерела називають ресторан пекарнею та стверджують, що в ній перебували мирні жителі.

Натомість українська Лисичанська міська військова адміністрація повідомила Суспільному мовнику, що пекарня «випікала хліб для фронту», також там проводили наради російські чиновники.

Офіційно Київ удар не коментував.

3 липня 2022 року ЗСУ відійшли з Лисичанська. Наразі місто окуповане російськими військовими.