«Брак тренування і втома»: розвідка Британії про причини вогню РФ по підконтрольній їй території

Розвідка Великої Британії прокоментувала обстріли російськими військами території Росії та окупованої ними території України – про це йдеться в зведенні від 10 січня.

Зокрема, йдеться про випадок 2 січня, коли російський літак випустив боєприпас по селу Петропавловка у Воронезькій області РФ, пошкодивши дев’ять житлових будинків.

Другий випадок – удар ФАБ-250 8 січня по частині Луганщини, окупованої угрупованням «ЛНР». Обидва випадки сталися під час російських бойових вильотів.

«Постійна схильність Росії до аварійних випадків із боєприпасами, ймовірно, погіршується неадекватним тренуванням та втомою екіпажу, що призводить до поганого втілення тактики під час місій», – йдеться в зведенні.

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Напередодні голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор заявив, що авіабомба, яку російські військові 8 січня скинули на будинки в окупованому Рубіжному на Луганщині, досі не знешкоджена.

Раніше, 8 січня, за словами Лисогора, окупаційна влада на Луганщині визнала, що на місто Рубіжне впала російська бомба ФАБ-250, оскільки через велику кількість свідків і наявність постраждалих не могла приховати подію або звинуватити в інциденті українських військових.

Тиждень тому, 2 січня, відбулося аналогічне «нештатне сходження» ракети під час попереднього масованого удару по Україні. Тоді в селищі Петропавлівка Воронезької області постраждали четверо людей, а після обстеження житла місцева влада вирішила «заново збудувати дев'ять будинків».