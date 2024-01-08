Голова Луганської ОВА: внаслідок падіння бомби в окупованому Рубіжному є постраждалі

Окупаційна влада на Луганщині визнала, що на місто Рубіжне впала російська бомба ФАБ-250, оскільки через велику кількість свідків і наявність постраждалих не могла приховати подію або звинуватити в інциденті українських військових, заявив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

«Бомбою ФАБ-250 загарбники влучили в житловий квартал міста, який є одним із небагатьох, що навесні 2022 року вціліли після їхніх штурмів. Тепер зазнали руйнації й ці будинки. Зазвичай окупанти під час таких своїх «позаштатних» подій посилаються на обстріли з боку українських військ. Цього разу завадили чисельні свідки. Які бачили і російський винищувач, і безпосередньо сходження боєприпасу. Приховати і списати на противника не вдалося», – твердить Лисогор.

За його словами, «постраждалих госпіталізують, менш важких – перевозять до пункту тимчасового перебування, пошук зниклих триває».

Раніше очільник підконтрольного Москві угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник назвав падіння авіабомби в Рубіжному «нештатним сходженням авіаційного боєприпасу». За словами керівника окупаційної влади, ніхто не постраждав.

Менш як тиждень тому, 2 січня, відбулося аналогічне «нештатне сходження» ракети під час попереднього масованого удару по Україні. Тоді в селищі Петропавлівка Воронезької області постраждали четверо людей, а після обстеження житла місцева влада вирішила «заново збудувати дев'ять будинків».

Уранці 8 січня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомили про запуск крилатих ракет. У багатьох містах України повідомляли про вибухи та роботу сил протиповітряної оборони.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.