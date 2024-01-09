Російські окупанти й досі не знешкодили авіабомбу в Рубіжному – голова Луганської ОВА

Авіабомба, яку російські військові 8 січня скинули на будинки в окупованому Рубіжному на Луганщині, ще й досі не знешкоджена, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор у телеграмі.

Як зазначає голова Луганської ОВА, «піротехніки окупантів відмовилися працювати у 17-градусний мороз». Наразі декілька районів міста перекриті, людей виселяють із навколишніх кварталів, каже місцевий чиновник.

«Але Рубіжне залишити не можна, бо в’їзд та виїзд звідти закрили. Не діють навіть спеціальні, підписані окупаційною владою, перепустки», – зауважує Лисогор.

Як зазначає посадовець, «люди другу добу поспіль живуть у стресових умовах небезпеки».

«У будинках, які мали світло, газ і воду, на три доби відключили централізовану подачу ресурсів через загрозу поширення вибуху. Містяни мерзнуть і чекають, яку долю їм оберуть росіяни», – підсумував Лисогор.

Редакція Радіо Свобода не може перевірити ці дані з незалежних джерел через окупацію силами РФ частини Луганської області.

Раніше, 8 січня, за словами Лисогора, окупаційна влада на Луганщині визнала, що на місто Рубіжне впала російська бомба ФАБ-250, оскільки через велику кількість свідків і наявність постраждалих не могла приховати подію або звинуватити в інциденті українських військових.

Тиждень тому, 2 січня, відбулося аналогічне «нештатне сходження» ракети під час попереднього масованого удару по Україні. Тоді в селищі Петропавлівка Воронезької області постраждали четверо людей, а після обстеження житла місцева влада вирішила «заново збудувати дев'ять будинків».

Уранці 8 січня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомили про запуск крилатих ракет. У багатьох містах України повідомляли про вибухи та роботу сил протиповітряної оборони.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.