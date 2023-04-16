Удар по Слов’янську: під завалами можуть перебувати ще четверо людей

На Донеччині у Слов’янську під завалами після російського ракетного удару можуть перебувати четверо людей, повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій.

Станом на 08:00 на місці зруйнованого внаслідок обстрілу 5-поверхового будинку тривають аварійно-рятувальні роботи

За даними ДСНС, загалом в результаті масованого російського удару загинули 11 людей, ще 22 поранені.

Вдень 14 квітня російські війська обстріляли житлові квартали Слов’янська. Як повідомила місцева влада, було щонайменше сім місць влучання, війська РФ використовували ракети С-300.



За даними МВС, через російський ракетний удар у Слов’янську пошкоджені 34 багатоповерхівки, 20 приватних будинків та 12 автомобілів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.