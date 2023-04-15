У Слов’янську під завалами зруйнованих будинків ще є тіла загиблих – Зеленський

Пошукова операція в Слов’янську на Донеччині після російського ракетного удару триває, наразі є інформація про наявність тіл загиблих під завалами будинків, розповів президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 15 квітня.

За його словами, лише один цей удар армії РФ пошкодив та зруйнував понад 50 житлових будинків, із них понад 30 – багатоквартирних.

«Поранених понад 20 людей, із них, станом на цей час, загиблих уже 11. Серед них зовсім маленька дитина – хлопчик 2021 року народження. Мої співчуття рідним. Всім, хто втратив близьких. Нікому з тих, хто винен у цій агресії, не можна нічого пробачити і забувати», – наголосив президент.

Вдень 14 квітня російські війська обстріляли житлові квартали Слов’янська. Як повідомила місцева влада, є щонайменше сім місць влучання, війська РФ використовували ракети С-300. Станом на вечір 15 квітня кількість поранених зросла до 23 людей.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.