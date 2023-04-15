Командування повідомляє про 13 російських ракетних обстрілів Слов’янська і Краматорська за добу

За попередню добу російські війська завдали дев’ятьох авіаційних ударів та 19 ракетних ударів, а також здійснили 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях Збройних сил та українських населених пунктах – про це заявив Генеральний штаб ЗСУ вранці 15 квітня.

Зокрема, 13 обстрілів із зенітного ракетного комплексу С-300 зазнали міста Слов’янськ та Краматорськ. У Слов’янську наразі відомо про дев’ятьох загиблих.

За зведенням, українські війська відбили 56 атак російської армії на Донбасі, на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Читайте також: Російські війська втратили близько 460 військових за добу – Генштаб ЗСУ

«На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового та Первомайського Донецької області, успіху не мав… На Мар’їнському напрямку за минулу добу наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області», – йдеться в повідомленні.

Генштаб також фіксує нові випадки мародерства на окупованій території України:

«У Новокаховському районі Херсонської області, відзначені випадки зливу мастила з електротрансформаторів, що, в свою чергу, призводить до знеструмлення окремо взятих вулиць населених пунктів району».

За зведенням, українська авіація напередодні завдала п’яти ударів по місцях зосередження російських військ і техніки, також ракетні війська та артилерія вразили три місця зосередження, один пункт управління та одну станцію радіоелектронної боротьби російської армії.