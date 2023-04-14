Українська авіація завдала ударів по скупченню окупаційних сил в Каховському районі – ОК «Південь»

Українські військові завдали двох авіаударів по зосередженню російських окупаційних сил в Каховському районі окупованої частини Херсонщини, повідомляє оперативне командування «Південь».

«Нашою авіацією нанесено 2 удари по районах зосередження живої сили та техніки противника в Каховському районі. Внаслідок влучного виконання вогневих завдань нашими ракетно-артилерійськими підрозділами, вороже військо недорахувалося 10 рашистів, 3 безпілотників, станції радіоелектронної боротьби, переобладнаного під ДРГ човна, танка і ще 5 одиниць авто-бронетехніки», – йдеться у повідомленні.

У командуванні додають, що на одному з островів також знищений російський польовий пункт боєпостачання та спостережний пункт.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року. Частина Херсонщини все ще окупована російськими силами.