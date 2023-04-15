Російські війська втратили близько 460 військових за добу – Генштаб ЗСУ

Втрати російських військ в Україні сягнули 181 550 людей особового складу, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 15 квітня.

За даними українського командування, за попередню добу російські збройні сили втратили близько 460 військових, а також:

3 танки (загалом 3 653)

4 бойові броньовані машини (7 073)

1 артилерійську систему (2 785)

шість автомобілів і автоцистерн (5 646)

3 одиниці спеціальної техніки (324)

Штаб додає, що «дані уточнюються».

13 квітня в Генштабі повідомили, що російська армія в районі Бахмута, де тривають запеклі бої, за два тижні втратила убитими і пораненими майже 4500 «вагнерівців» і військовослужбовців звичайних сил.

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Росія останнім часом не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого заявив, що втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 200 тисяч військових: вбитих і поранених.