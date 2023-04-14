Напередодні Великодня Росія збільшила присутність в морі та намагається активізувати авіацію – ЗСУ

Напередодні Великодня війська РФ збільшили присутність в морі та намагаються активізувати авіацію, повідомляє оперативне командування «Південь».

За даними українських військових, у Чорному морі Росія збільшила своє корабельне угруповання до 12 кораблів, у тому числі подвоїла кількість підводних ракетоносіїв – на двох човнах вісім ракет типу «Калібр».



«Напередодні Великодніх свят ворог підвищив активність обстрілів прифронтових територій, наростив присутність в морі та намагається активізувати авіацію. Ймовірне продовження застосування керованих авіаційних бомб по прифронтових територіях, не виключено і використання дронів-камікадзе по об’єктах критичної і стратегічної інфраструктури», – йдеться у повідомленні.

Командування «Південь» вкотре закликає людей не нехтувати власною безпекою і реагувати на сигнали повітряної тривоги.



Вдень 14 квітня Військово-морські сили ЗСУ повідомляли, що у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають дев’ять російських кораблів, серед яких – один ракетоносій.