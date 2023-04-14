У Росії зареєстрували понад 3400 осіб із військовою інвалідністю після початку вторгнення в Україну – «Медіазона»

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну у федеральному реєстрі інвалідів Росії зареєструвалося понад 3400 осіб, які мають інвалідність внаслідок бойової травми. Увагу на цю статистику звернуло видання «Медіазона».

Дані про кількість людей із військовою інвалідністю, що зросла, опубліковані на сайті реєстру, вони охоплюють період до 1 квітня 2023 року.

До цієї категорії, як зазначає видання, потрапляють лише ті, хто зазнав травми на війні. Військова інвалідність встановлюється комісією, а оформлення може тривати місяцями, через що це число не дорівнює числу тяжко поранених на фронті. При цьому травми, отримані на військовій службі, але не пов’язані з бойовими діями, належать до іншої категорії.

До початку повномасштабної війни проти України кількість людей, які живуть із військовою інвалідністю, у Росії скорочувалася на кілька тисяч щороку.

До початку 2022 року в РФ було близько 49 тисяч військових інвалідів. У квітні минулого року їхня кількість перестала скорочуватися, а в липні вперше вийшла в плюс, тобто нових військових з інвалідністю з’явилося більше, ніж померло раніше зареєстрованих у реєстрі.

Найбільше зростання кількості військових з інвалідністю по регіонах зафіксовано в Московській області (+660), Москві (+500) і Санкт-Петербурзі (+349). Тут розташовані великі шпиталі Міноборони Росії.

Росія останнім часом не розкриває дані щодо своїх загиблих і поранених у повномасштабній війні проти України. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого заявив, що втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 200 тисяч військових: вбитих і поранених.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 14 квітня Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 181 090 своїх військових.