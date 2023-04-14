Втрати Росії у війні перевищили 181 тисячу військових – Генштаб ЗСУ

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 181 090 своїх військових, заявив Генеральний штаб ЗСУ вранці 14 квітня. За цими даними, протягом останньої доби загинули близько пів тисячі російських військових.

У Генштабі також навели дані про втрати російської техніки:

танки ‒ 3650 (чотири – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 7069 (+16)

артилерійські системи – 2784 (+7)

РСЗВ – 535

засоби ППО ‒ 283

літаки – 307

гелікоптери – 293

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2339

крилаті ракети ‒ 911

кораблі /катери ‒ 18

автомобільна техніка й автоцистерни – 5640 (+3)

спеціальна техніка ‒ 321 (+1).

13 квітня в Генштабі повідомили, що російська армія в районі Бахмута, де тривають запеклі бої, за два тижні втратила убитими і пораненими майже 4500 «вагнерівців» і військовослужбовців звичайних сил.

Росія останнім часом не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого заявив, що втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 200 тисяч військових: вбитих і поранених.