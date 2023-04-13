Пристрасті довкола контрнаступу: що станеться, якщо ЗСУ забуксують

Американське видання The Washington Post з посиланням на, ймовірно, документи Пентагону, що потрапили до Мережі, повідомило – війна Росії та України триватиме до 2024 року.

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Навіть якщо Україна внаслідок контрнаступу поверне собі значні території – це не стане приводом для мирних переговорів між Москвою та Києвом, зазначили журналісти з посиланням на дані розвідки США. А це, у свою чергу, може підштовхнути критиків війни закликати США і Китай підштовхнути Україну до переговорів, щоб закінчити кровопролиття.

Також у Вашингтоні нібито вважають, що така війна на виснаження призведе до розчарування серед українців та критики того, як Київ веде війну. Це може призвести до зміни керівництва, нібито наголошується у внутрішньому документі Пентагону – причому неясно, військового чи політичного.

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Україна та Захід чекають на контрудар ЗСУ по позиціях армії Росії – українські офіційні особи говорять про кінець весни. Водночас у нібито документах Пентагону, що злили в Мережу, зазначається, що ВСУ можуть не встигнути підготуватися – а результати наступу можуть виявитися скромнішими, ніж очікується.

Головні питання випуску:

Чи зможе Росія відбити атаки ЗСУ та дотягнути війну до 2024-го року?

Чи справді є проблеми з підготовкою української армії до контрудару по загарбниках?

І як українці відреагують, якщо результати контрудару ВСУ будуть скромнішими, ніж очікувалося?