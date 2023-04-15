Російський обстріл Слов’янська: кількість поранених зросла до 23 людей

У Слов’янську на Донеччині кількість поранених внаслідок обстрілу російськими військовими зросла до 23 осіб, зазначає голова міської військової адміністрації Вадим Лях.

«Сьогодні (15 квітня, – ред.) рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки у провулку Парковому тіла ще двох мешканців: 41-річного чоловіка та 65-річної жінки», – йдеться у повідомленні.

За інформацією Ляха, станом на шосту годину вечора 15 квітня вже відомо про 11 загиблих.

«Під завалами ще лишаються люди. Рятувальні роботи тривають», – додав Лях.

Вдень 14 квітня російські війська обстріляли житлові квартали Слов’янська. Як повідомила місцева влада, є щонайменше сім місць влучання, війська РФ використовували ракети С-300.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.