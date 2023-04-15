Російський обстріл Слов’янська: з-під завалів будинку в дістали ще двох загиблих

З-під завалів зруйнованого російським обстрілом Слов’янська дістали тіла чоловіка та жінки – про це повідомив кореспондент проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

Відтак кількість загиблих внаслідок обстрілу 14 квітня зросла до 11 людей, серед яких 2-річна дитина. Ще 21 людина отримала поранення.

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Крім того, через обстріл Донецької області у п’ятницю отримала поранення одна людина в Мар’їнці.

Вдень 14 квітня російські війська обстріляли житлові квартали Слов’янська. Як повідомила місцева влада, є щонайменше сім місць влучання, війська РФ використовували ракети С-300.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.