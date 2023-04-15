Російський обстріл пошкодив лікарню у Вовчанську, поранено працівницю – Синєгубов

Російські війська напередодні обстріляли прикордонні міста й села Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов вранці 15 квітня.

«Внаслідок обстрілів Вовчанська пошкоджено медичний заклад. 62-річна працівниця закладу отримала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості. Будівля закладу зазнала суттєвих руйнувань», – заявив голова області.

За словами Синєгубова, обстріли також пошкодили п’ять приватних житлових будинків.

Читайте також: Двох експосадовців місцевої влади на Харківщині затримали за співпрацю з окупантами – СБУ

Крім того, обстрілів зазнали, поміж інших, Стариця, Стрілеча, Дворічна й Красне перше.

Крім того, 44-річний електромонтер Борівської РЕС підірвався на міні в Ізюмському районі. У самому Ізюмі на вибуховому пристрої на ринку підірвалася 29-річна жінка. Обох постраждалих госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Російські війська фактично щодня обстрілюють Харківщину. Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.