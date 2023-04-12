Двоє людей загинули через обстріл Дворічної на Харківщині – Офіс генпрокурора

Російські війська двічі обстріляли селище міського типу Дворічна на Харківщині, повідомив Офіс генерального прокурора 12 квітня.

За повідомленням, внаслідок обстрілу вдень у середу отримала поранення 63-річна жінка, а 71-річний чоловік загинув.

«О 15:40 окупанти знову обстріляли Дворічну, поранено 75-річного чоловіка. Його було госпіталізовано до лікарні, де він помер. Внаслідок російських обстрілів пошкоджено житлові будинки мирних жителів», – додає Офіс генпрокурора.

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Правоохоронці за керівництва Куп’янської окружної прокуратури відкрили кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Російські війська регулярно обстрілюють населені пункти Харківської області. Зокрема, внаслідок обстрілу Дворічної 8 квітня загинули двоє місцевих чоловіків.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.