Вісім людей поранені через обстріли Херсонщини за добу – ОВА

Російські війська 96 разів обстріляли населені пункти Херсонської області, повідомила обласна військова адміністрація.

За її даними, російські війська випустили по області 447 снарядів з важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків та безпілотників. У Херсоні обстріли поцілили по території річкового порту.

«Минулої доби через російські обстріли вісім людей дістали поранення різного ступеня тяжкості», – йдеться в повідомленні.

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Крім того, голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що, окрім 21 пораненого і дев’ятьох загиблих у Слов’янську, ще одна людина отримала поранення внаслідок обстрілу Мар’їнки.

Російські війська фактично щодня обстрілюють Харківщину. Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.