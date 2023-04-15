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Вісім людей поранені через обстріли Херсонщини за добу – ОВА

Ілюстраційне фото. Наслідки обстрілу Херсона, лютий 2023 року

Російські війська 96 разів обстріляли населені пункти Херсонської області, повідомила обласна військова адміністрація.

За її даними, російські війська випустили по області 447 снарядів з важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків та безпілотників. У Херсоні обстріли поцілили по території річкового порту.

«Минулої доби через російські обстріли вісім людей дістали поранення різного ступеня тяжкості», – йдеться в повідомленні.

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Крім того, голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що, окрім 21 пораненого і дев’ятьох загиблих у Слов’янську, ще одна людина отримала поранення внаслідок обстрілу Мар’їнки.

Російські війська фактично щодня обстрілюють Харківщину. Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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