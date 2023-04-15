Встановлена кількість загиблих через російську агресію дітей зросла до 469 – Офіс генпрокурора

Понад 1 417 дітей постраждали через російську агресію, повідомив Офіс генерального прокурора з посиланням на ювенальних прокурорів вранці 15 квітня.

Станом на ранок суботи відомо про 469 загиблих дітей і понад 948 поранених. Офіс зазначає, що триває робота з встановлення кількості постраждалих.

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«Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 451, Харківській – 275, Київській – 127, Херсонській – 94, Запорізькій – 89, Миколаївській – 85, Чернігівській – 68, Луганській – 66, Дніпропетровській – 66», – йдеться в повідомленні.

Напередодні російські війська обстріляли Слов’янськ 14 квітня. Загинули дев’ять людей, у тому числі дворічний хлопчик. Ще 21 людина, в тому числі 14-річна дівчинка, отримали поранення.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.