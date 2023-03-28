Київ атакували дрони. Чи посилять мобілізацію через «ядерку» в Білорусі?

- Іранські дрони над Києвом та областю. У столиці пролунали щонайменше 6 вибухів, порахували очевидці. На Донеччині ж напередодні російські війська обстріляли Слов’янськ з ракет С300, зазначила місцева влада і повідомила про десятки поранених і двох загиблих. Покажемо наслідки.
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:00 на @Радіо Свобода:
- Арахамія анонсує посилення мобілізації через розміщення російської ядерної зброї в Білорусі. У Міноборони ж кажуть, що мобілізація триває постійно. То чи буде більше повісток?
- Спорт поза політикою? Принаймні так вважають у Міжнародному олімпійському комітеті. Однак спортсмени з України, Польщі та країн Балтії вимагають не допускати спортсменів Росії та Білорусі до олімпіади. То хто переможе?
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