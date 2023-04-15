Двоє жінок загинули через обстріл Херсона – ОВА

Російські війська обстріляли Херсон 15 квітня, повідомляє обласна військова адміністрація.
«Внаслідок обстрілу Херсона росіянами сьогодні загинуло двоє жінок», – йдеться в заяві.
Жінки отримали несумісні з життям мінно-вибухові травми, додає обласна влада.
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За попередню добу внаслідок обстрілів Херсонщини отримали пораненні вісім людей.
Російські війська фактично щодня обстрілюють Харківщину. Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.
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