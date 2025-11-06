Через удар РФ були знеструмлені шахти на Дніпропетровщині, під землею опинилися 2595 гірників – Міненерго

Через російський удар на Дніпропетровщині були знеструмлені вісім вугільних шахт, на момент удару під землею перебували 2595 гірників, повідомляє у телеграмі Міністерство енергетики.



За даними Міненерго, рятувальники та персонал шахт оперативно організували виведення людей на поверхню. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.



«Росія продовжує енергетичний терор. Черговий удар поставив під загрозу життя тисяч гірників. Росія продовжує воювати з цивільними. Тактика росіян зрозуміла – залишити українців без світла і тепла взимку», – зазначила міністр енергетики Світлана Гринчук.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.