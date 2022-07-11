Війська РФ сьогодні двічі атакували Одещину – голова ОВА розповів про наслідки ударів

Війська РФ сьогодні двічі атакували Одещину, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Марченко.



«Сьогодні вдень ворог завдав удар з літаків над акваторією Чорного моря. Внаслідок удару пошкоджено приватний житловий будинок та низка об'єктів інфраструктури, зокрема портову. Ввечері було завдано ще один ракетний удар. На щастя, постраждалих немає», – розповів він у відеозверненні, опублікованому в телеграмі.



Максим Марченко наголошує, що війська РФ «цілились саме по цивільних об'єктах, бо жодних військових там не було».

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

В ООН станом на 4 липня підтвердили 4889 випадків загибелі і 6263 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.