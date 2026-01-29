Cили РФ обстрілюють Запоріжжя, вирує пожежа – ОВА

Російські військові впродовж вечора 29 січня атакують Запоріжжя дронами, є також імовірність застосування керованих авіабомб, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

«Завдано ворожого удару по об’єкту промислової інфраструктури. Внаслідок атаки зайнялась пожежа. Попередньо, без постраждалих», – написав чиновник у телеграмі.

Повітряна тривога з короткою перервою триває в Запоріжжі з 18:34.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.