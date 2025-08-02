Війська РФ атакували село в Запорізькому районі, три людини поранені – ОВА

Три людини були поранені внаслідок російського удару по селу в Запорізькому районі 2 серпня, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«66-річний чоловік і 60-річна жінка ушпиталені внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Стан чоловіка тяжкий. Стан жінки медики оцінюють як середньої тяжкості», – написав голова ОВА у телеграмі, згодом додавши, що за медичною допомогою звернувся також 44-річний чоловік.

Федоров повідомив, що внаслідок удару пошкоджені близько 100 приватних будинків: у них вибиті вікна, понівечені дахи і двері.

«Внаслідок удару сталося займання будинку, господарчих споруд і прилеглої території. Надзвичайники пожежу вже локалізували. Руйнувань зазнали й школа й амбулаторія. На місці працюють екстрені служби», – зазначив він.

Минулої доби, за даними ОВА, загарбники завдали 579 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 60 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків і господарчих споруд, повідомили в адміністрації. Про постраждалих інформації там не наводили.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.