У чотирьох областях через російські обстріли загинули четверо людей – дані ОВА

За добу 22 березня і чотирьох областях унаслідок російських ударів загинули четверо людей, ще 11 були поранені, повідомили військові адміністрації в Запорізької, Донецької, Сумської та Харківської областей.

На Запоріжжі сили РФ завдали 821 удару по 40 населених пунктах, загинули троє людей, ще троє поранені.

На Донеччині за 22 березня загинула одна людина в Дружківці, ще четверо людей в області дістали поранення.

У Сумській області за добу постраждали троє мирних жителів – у Березівській громаді через удар дрона по автомобілю поранень зазнали 13-річний хлопець і 18-річна дівчина, також до лікарів звернувся 14-річний хлопець після удару дрона в Путивльській громаді.

На Харківщині в селищі Старий Салтів 77-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. У області пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, електромережі, гаражі, складські приміщення, готель та автомобілі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.