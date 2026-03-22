Сили РФ атакували Дніпропетровщину: двоє загиблих, пошкоджені підприємства і будинок – влада

Сили РФ протягом неділі 22 березня понад 30 разів атакували три райони Дніпропетровщині безпілотниками та артилерією, внаслідок чого загинули двоє людей, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.

За даними ОВА, на Нікопольщині російські війська влучили по Нікополю, а також по Покровській, Марганецькій і Червоногригорівській громадах.

«Пошкоджені кілька підприємств та приватний будинок. Зайнялася автівка. На жаль, загинули двоє людей», – наголосив голова ОВА.

За даними Ганжи, також під обстрілом опинилася Новопокровська громада Дніпровського району – там горіла автівка. У Зеленодольській громаді Криворізького району пошкоджений житловий будинок. За інформацією ОВА, у Кривому Розі зазнали ушкоджень «окремі інфраструктурні об’єкти».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.