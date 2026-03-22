Командування звітує про 54 бойових зіткнення на фронті від початку доби

Від початку доби 22 березня на фронті відбулось 54 бойових зіткнення, йдеться у новому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За даними українського командування, на Північно-Слобожанському та Курському напрямках сили РФ 66 разів обстріляли населені пункти та позиції Сил оборони, зокрема п’ять разів – із реактивних систем залпового вогню. На цій ділянці фронту вони також виконали одну штурмову дію.

Водночас відомо, що на Південно-Слобожанському напрямку війська РФ здійснили чотири атаки в бік Стариці, Вовчанських Хуторів, Зибиного й Охрімівки. Одна штурмова дія триває.

«На Куп’янському напрямку російська армія двічі намагалася поліпшити своє становище в районах Борівської Андріївки й Новоплатонівки. На Лиманському напрямку українські захисники відбивали три спроби ворога просунутися в бік Шийківки, Середнього та Діброви», – йдеться у повідомленні Генштабу.

Військові кажуть, що на Покровському напрямку від початку доби російські війська 21 раз намагалися потіснити оборонців із займаних позицій у районах Білицького, Родинського, Мирнограда, Гришиного, Покровська, Шевченка, Котлиного, Удачного й Новомиколаївки. Одна їхня атака триває.

«На Гуляйпільському напрямку армія РФ здійснила дев’ять атак у бік українських позицій у районах Солодкого, Гуляйполя та Мирного. Одна її штурмова дія триває. Із авіації загарбники вдарили по районах Воздвижівки, Новоселівки, Копанів, Гуляйпільського, Долинки, Верхньої Терси й Терсянки. На Оріхівському напрямку російська армія завдала авіаударів у районі Комишувахи. Також ворог поцілив по районах Біленького та Криничного, попередньо, застосував для цього ракети. Штурмових дій на цій ділянці сьогодні ще не вів», – зазначили у Генштабі.

Раніше цього тижня в інтерв’ю Радіо Свобода командир 5-ї окремої важкої механізованої бригади, підрозділи якої виконують бойові завдання на Покровському напрямку, Руслан Габінет повідомив, що підрозділи Сил оборони продовжують контролювати окремі ділянки Покровська і Мирнограда на Донеччині.

За його словами, присутність українських військ у частині Покровська й навколишніх населених пунктах не дозволяє російській армії просуватися, зокрема, в напрямку траси на Павлоград у Дніпропетровській області. Крім того, він зазначив, що це створює важливий плацдарм для подальших дій українських сил.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 19 березня заявив, що Росія в 2026 році планує рекрутувати ще 409 тисяч військових, і з покращенням погодних умов фіксується зростання активності противника на фронті.

16 березня начальник російського Генштабу Валерій Герасимов заявляв про успіхи російських військових на Костянтинівському й Лиманському напрямках, стверджуючи, що сили РФ контролюють значні частини Костянтинівки й Лиману. Українські військові в ефірі Радіо Свобода це заперечили, заявивши, що російських військових взагалі немає в місті Лимані Донецької області.

В американському Інституті вивчення війни, коментуючи заяви Герасимова, зазначили, що він продовжує перебільшувати здобутки Росії на полі бою, щоб створити хибне враження, що лінії фронту по всій Україні перебувають на межі колапсу.