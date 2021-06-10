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10 червня 2021, Київ 08:06
Новини | Міжнародні

УЄФА на 10 років відсторонив від суддівства російського арбітра

Арбітр Сергій Лапочкін заявив, що має намір оскаржити це рішення

Європейський футбольний союз (УЄФА) за підсумками внутрішнього розслідування щодо російського арбітра Сергія Лапочкіна ухвалив рішення відсторонити його від суддівства на 10 років – як на міжнародному, так і на національному рівнях.

Лапочкін заявив, що має намір оскаржити це рішення. За його словами, навмисне регламент футбольного союзу він не порушував.

Суддю звинувачували в порушенні статей дисциплінарного регламенту УЄФА, які передбачають покарання за корупцію, шахрайство та отримання незаконної вигоди від впливу на матчі.

У 2018 році російський арбітр працював на матчі Ліги Європи між французьким клубом «Бордо» та латвійським «Вентспілсом». Одна зі сторін зробила спробу звернутися до Лапочкіна з проханням забезпечити необхідний їй результат. Суддя відмовився, але не повідомив про це в УЄФА, що є порушенням дисциплінарного регламенту організації.

У свою чергу, «Вентспілс» УЄФА заборонив брати участь в єврокубках терміном на сім років, голова правління латвійського клубу Адлан Шишханов відсторонений від будь-якої футбольної діяльності довічно, а спортивний директор Микола Дьякінс – на чотири роки.

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