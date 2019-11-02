Трамп планує відвідати бій UFC у Нью-Йорку – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп планує відвідати бій Ultimate Fighting Championship у Нью-Йорку, повідомляють американські ЗМІ.

За даними медіа, Трамп збирається поїхати на поєдинок американців Нейта Діаса та Хорхе Масвідаля, який відбудеться на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку.

«Він любить кулачні бої», – цитує CNN одного із радників Трампа.

Видання The New York Post із посиланням на джерело в правоохоронних органах пише про підготовку організації візиту Трампа на захід UFC й попереджає про посилену перевірку глядачів вечора змішаних єдиноборств.

Трамп є давнім прихильником цього виду спорту. У минулому президента UFC Дана Вайт брав участь у фінансуванні розважального комплексу Трампа «Тадж Махал» у Нью-Джерсі в обмін на допомогу в популяризації змішаних єдиноборств у світі. Крім того, у 2016 році Вайт виступа на з’їзді Республіканської партії, коли Трампа офіційно оголосили кандидатом у президенти.

Минулого тижня Трамп відвідав бейбольний матч Світово серії у Вашингтоні. Вболівальники на трибунах освистали президента.

У вересні Палата представників Конгресу США оголосила про початок офіційного розслідування щодо імпічменту президента Дональда Трампа. Справа стосується можливого тиску на президента України Володимира Зеленського у своїх політичних інтересах.