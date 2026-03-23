У селі Угли на Рівненщині розпочали пошуково-ексгумаційні роботи жертв Волинської трагедії

Спільна українсько-польська експедиція у складі 20 фахівців 23 березня розпочала пошуково-ексгумаційні роботи в селі Угли Сарненського району, що на Рівненщині. Ідеться про пошук жертв Другої світової війни.

Одразу ж після початку роботи екскаватора в землі були знайдені людські рештки. Роботи проводять на місці колишнього цвинтаря, тому невідомо, чиї рештки знайдені.

Від української сторони працюють експерти зі Львівського меморіально-пошукового центру «Доля». Від польської – фахівці з Поморського університету.

Цієі ексгумації домагалася польська громадська діячка Кароліна Романовська, члени родини якої поховані в братській могилі. За її словами, 18 людей були вбиті 12 травня 1943 року. Прадід Кароліни Романовської, який був війтом села Угли у час німецької окупації, за її розповідями, поховав близько 70 убитих поляків і українців на колишньому старому цвинтарі між дубами.

«Цей пошук важливий для мене і всієї родини, тому що я чула про це з самого дитинства, для мене важливо знайти їх і поховати гідно», – каже Кароліна Романовська.

Як розповів керівник меморіально-пошукового центру «Доля» Святослав Шеремета, перший етап пошукових робіт триватиме до 27 березня.

Інститут Національної пам’яті Польщі говорить про кількість жертв в Углах (від 60 до 104 убитих) і твердить, що саме бійці Української повстанської армії (УПА) здійснили напад і вбили поляків.

Угли, як і інші села в тодішньому Волинському повіті, з 1921 року польський уряд почав заселяти осадниками (польських колоністів переселяли на західні терени України і у три воєводства східної Галичини). Осадники, як стверджують історики, переважно були резервістами польської армії або ж учасниками українсько-польської війни. Польська держава надавала їм пільги для ведення господарства, надавала землі в оренду на роки чи продавала. В Углах була одна з польських колоній.

У Польщі вважають, що до загибелі поляків у селі Угли причетна сотня Никона Семенюка («Яреми»).Невідомо, яка точно кількість поляків була в Углах на 12 травня 1943 року, скільки людей встигли виїхати перед нападом і яка кількість урятувалася.

За даними українських дослідників, масові вбивства розпочалися на цих теренах, у Сарненському і Костопільському повітах. СРСР як у міжвоєнний час, так і в роки Другої світової війни вів антипольську пропаганду серед переважно православних українців і сіяв ненависть між поляками і українцями.

Організація українських націоналістів, яка була ініціаторкою створення УПА, прагнула відновлення української державності. Польський еміграційний уряд у Лондоні бачив Волинь у складі Польщі. СРСР мав на меті позбутися поляків, і тодішній радянський лідер Йосип Сталін, реалізовуючи свої плани окупації цієї території, використав давню ворожнечу поляків та українців, прорахунки окупаційної політики німців, закинувши в ці райони диверсійні групи, які здійснювали терористичні акти.