Кабін схвалив проєкту угод для залучення фінансової допомоги ЄС

Кабінет міністрів України на засіданні 1 липня схвалив проєкт трьох угод для залучення фінансової допомоги Європейського союзу, зокрема на підтримку українських підприємців.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, схвалені проєкти угод дадуть можливість Україні отримати допомогу на загальну суму 105 мільйонів євро.

«Це додатковий ресурс, що у комплексі з антикризовими заходами дозволить швидше пройти наслідки коронакризи та дати малому та середньому бізнесу розвиватися швидше», – наголосив Шмигаль.

Він повідомив, що йдеться про три угоди. «Перше, це EU4BUSINESS. Реалізація програми дозволить надавати гранти на регіональні проекти з розвитку малого та середнього підприємництва на місцях», – розповів прем’єр, додавши, що за нею Україна має отримати 20 мільйонів євро.

Друга угода – про технічне співробітництво, за якою може бути спрямовано 60 мільйоні євро на посилення інституційної спроможності для здійснення необхідних реформ у напрямку євроінтеграції. Зокрема, це стосується імплементації положень Угоди про асоціацію та про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС.

За третьою програмою, про підтримку розвитку сільського господарства та малих фермерських господарств, Україна має отримати 25 мільйонів євро.