Уряд Угорщини встановив обмеження цін на яйця та картоплю

Продуктові магазини в Угорщині мають продавати яйця та картоплю за цінами не вищими, ніж вони були наприкінці вересня, оголосив 9 листопада керівник апарату прем’єр-міністра Ґерґелі Ґуляш.

Як повідомляє агенція AP, обмеження цін на яйця та картоплю доповнює список інших продуктових товарів, включно з цукром, пшеничним борошном, соняшниковою олією, свинячими ніжками, молоком та кількома курячими напівфабрикатами, які мають граничні ціни в Угорщині з лютого.

З листопада 2021 року ціни на бензин і дизельне паливо також обмежені на рівні 480 форинтів (1,20 долара) за літр для людей, чиї транспортні засоби зареєстровані в Угорщині.

Цінові обмеження діятимуть щонайменше до 31 грудня.

Ці заходи запроваджені в той момент, коли Угорщина зіткнулася зі зростанням інфляції та ослабленням валюти, частково викликаними дебатами з Євросоюзом, який погрожував затримати фінансову допомогу через проблеми з верховенством права та демократією.

Інфляція в Угорщині в жовтні досягла 20,1%, що є рекордом за останні 20 років і значно перевищує середній показник по ЄС (10,7%). За словами Ґуляша, уряд очікує, що річна інфляція в Угорщині становитиме щонайменше 13,5%, а обмеження цін на яйця та картоплю може допомогти знизити її на одну-дві десятих відсотка.