В ЄС дали згоду на підписання угоди про спільний авіапростір з Україною

Рада Європейського союзу 28 червня дала «зелене світло» на підписання угоди про спільний авіаційний простір з Україною, яку також називають угодою про «відкрите небо». Про це йдеться в повідомленні на сайті ради.

За повідомленням, угода знімає ринкові обмеження щодо сусідніх з ЄС країн та прив’язує ці країни до внутрішнього авіаційного ринку ЄС, оскільки вони приймуть авіаційні стандарти і впроваджуватимуть авіаційні правила Євросоюзу.

Схожі угоди також мають намір підписати з Вірменією і Тунісом. Крім того, Рада ЄС дала згоду на укладення угоди про повітряний транспорт із Катаром.

Очікується, що ці чотири угоди будуть підписані восени 2021 року. Потім кожна угода має бути ратифікована кожною державою-членом, ЄС та іншою стороною.

Президент України Володимир Зеленський привітав сьогоднішнє рішення і заявив, що угода дасть змогу громадянам України «отримати дешевші квитки та розширити географію подорожей».

«Її підписання стане ще одним кроком до входження України в єдиний європейський простір», – написав Зеленський у твіттері.

Україна і Євросоюз парафували Угоду про спільний авіаційний простір ще в листопаді 2013 року. Але вона досі не підписана в повному обсязі і не набула чинності.