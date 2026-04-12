Вибори в Угорщині: явка виборців перевищила понад 74%

В Угорщині на парламентських виборах станом на 17:00 проголосували 74,23% виборців, згідно з даними угорського Національного виборчого бюро (NVI).

У столиці Угорщини, Будапешті, до 17:00 за місцевим часом проголосували 77,18% виборців.

В окрузі Пешт явка була найвищою і становила 77,58%. Найнижча явка – 68,13% – була зафіксована на окрузі Боршод-Абауй-Земплен.

В Угорщині відбуваються парламентські вибори. Голосування на виборах до парламенту, який налічує 199 місць, розпочалося о 6:00 за місцевим часом (7:00 за Києвом) і триватиме до 19:00.



