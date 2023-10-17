Угорщина та Сербія критикують рішення Болгарії про податок на транзит російського газу

Рішення Болгарії запровадити податок на транзит російського газу є «ворожим» кроком, який загрожує безпеці поставок, заявили Угорщина та Сербія у спільній заяві 17 жовтня. Про це повідомляє агенція Reuters.

«Рішення Болгарії обкласти податковим тягарем транзит природного газу з Росії є ворожим кроком проти Угорщини та Сербії… Угорщина і Сербія координуватимуть свої позиції і не залишать це вороже болгарське рішення без відповідної реакції», – йдеться в заяві, підписаній віце-прем’єр-міністром Сербії Синішею Малі та міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто.

У час, коли країни Західної Європи доклали зусиль, щоб відмовитися від російського газу, Угорщина отримує 4,5 мільярда кубометрів газу на рік із Росії згідно з угодою, підписаною в 2021 році.

Раніше 17 жовтня президент Росії Володимир Путін і його найближчий серед лідерів ЄС союзник, премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан, підтвердили прихильність двостороннім відносинам на тлі міжнародної напруженості через війну в Україні.