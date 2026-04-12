В Угорщині оприлюднили перші результати парламентських виборів

Національне виборче бюро Угорщини оприлюднило перші результати парламентських виборів.

Після підрахунку 14,72% голосів опозиційна партія «Тиса» випереджає провладну партію Віктора Орбана «Фідес».

Спочатку будуть підраховані результати за одномандатними округами, потім – за партійними списками. Останніми будуть оголошені результати поштового голосування.



За виборчою системою, більшість депутатів – 106 зі 199 – обираються в одномандатних округах простою більшістю. 93 депутатські мандати розподіляються між партіями, які подолали 5% бар’єр.

В Угорщині відбулося голосування на виборах до парламенту, який налічує 199 місць. Воно розпочалося о 6:00 за місцевим часом (7:00 за Києвом) і закінчилося до 19:00. Явка виборців досягла рекордно високого рівня і станом на 18:30 явка досягла 77,8%.



