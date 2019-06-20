Угорщина: чотирьох людей засудили до довічного ув’язнення за загибель 71 біженця

Громадянин Афганістану і троє його спільників із Болгарії отримали довічні терміни ув’язнення за дії, які призвели до смерті 71 людини у 2015 році. Таке рішення 20 червня ухвалив суд в Угорщині, повідомляють західні ЗМІ.

32-річного Самсура Лаху, який очолював групу, і трьох його поплічників визнали винними у організованій торгівлі людьми та неумисному вбивстві. У 2015 році вони залишили поблизу австрійського села герметично закритий автомобіль-рефрижератор із 71 людиною всередині.

Як встановив суд, чоловіки відмовилися відчинити двері, щоб впустити повітря, попри прохання людей, які задихалися всередині.

Читайте також: Кількість біженців і внутрішніх переселенців у 2018 році досягла майже 71 мільйона – ООН​

Суддя Ерік Мезолакі зачитав рішення суду, згідно з яким троє із засуджених не матимуть права на умовне звільнення. Ще один муситиме провести за ґратами щонайменше 30 років, перш ніж клопотати про звільнення.

Слідство встановило, що Лаху очолював групу, а з трьох громадян Болгарії один був його заступником, другий – водієм автомобіля, ще один був за кермом автівки, яка супроводжувала рефрижератор.

Автомобіль із людьми, які задихнулися, знайшли поблизу австрійського села Нікельсдорф поблизу кордону з Угорщиною в серпні 2015 року. Жертви були біженцями з Афганістану, Ірану, Іраку та Сирії, з них 59 – чоловіки, вісім жінок і четверо дітей.