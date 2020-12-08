Масова вакцинація у Британії: першою щеплення від COVID-19 отримала 90-річна жінка

Першою людиною, якій зробили щеплення від COVID-19 в рамках програми масової вакцинації у Великій Британії, стала 90-річна Маргарет Кінан. Про це повідомляє ВВС.

Ін’єкцію жінці зробили о 6:31 за Ґринвічем (8:31 за київським часом, – ред.) в університетській лікарні міста Ковентрі. Кінан, якій наступного тижня виповниться 91 рік, зазначила, що це був «найкращий подарунок на день народження».

«Я нарешті з нетерпінням чекаю можливості провести час зі своєю сім’єю та друзями у новому році, після того, як більшу частину року я була сама», – зазначила британка, порадивши всім, кому пропонуватимуть щеплення, зробити його.

В рамках першого етапу масової вакцинації Британія отримала 800 тисяч доз вакцини, виробленої американською компанією Pfizer та німецькою BioNTech. До кінця місяця Сполучене королівство очікує отримати ще до чотирьох мільйонів доз вакцини.

Спочатку у Британії вакцинуватимуть людей, старших за 80 років та частину персоналу медичних і доглядових закладів.

Велика Британія стала першою країною в світі, яка почала використовувати вакцину Pfizer після того, як минулого тижня регулюючі органи схвалили її використання.