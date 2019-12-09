ЗМІ: британські спецслужби розслідують роль Кремля у витоку секретних документів

Британські спецслужби розслідують можливу причетність пов’язаних з Кремлем хакерів до витоку секретних документів про переговори між Сполученим королівством і США. Про це повідомляє Sunday Times.

Кабінет міністрів Британії закликав Центр урядового зв’язку визначити джерело витоку документів, які лідер Лейбористської партії Джеремі Корбін використав як «доказ», що консерватори, які зараз є правлячою партією Британії, хочуть включити Національну систему охорони здоров’я до майбутньої торговельної угоди з Вашингтоном.

Видання зазначає, що розслідування витоку документів, які опублікували на сайті Reddit, дозволить з’ясувати, чи за цим стоять пов’язані з російською владою хакери. Також розслідують ймовірну участь «незадоволених держслужбовців».