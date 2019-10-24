«Центр російських спецслужб і грошей». Що стоїть за викриттям російських хакерів у Чехії?

Прага – Голова чеської Служби безпеки та інформації Міхал Коуделка 21 жовтня підтвердив інформацію, раніше опубліковану журналістами, що в Чехії діяла агентурна мережа, яка займалася кібератаками в цій і сусідніх країнах. Коуделка також розповів, що роботу групи координувала ФСБ Росії, вона мала зв’язки з посольством Росії в Празі, а серед її членів були в тому числі вихідці з Росії, які отримали чеське громадянство.

«Мережа була створена людьми, пов’язаними з російськими спецслужбами, її фінансування здійснювалося з Росії і за допомогою посольства Росії в Чехії», – заявив Міхал Коуделка, виступаючи перед депутатами парламенту. За його словами, ця інформація з’явиться в звіті про роботу контррозвідки за 2018 рік, який, як очікується, буде оприлюднено наприкінці цього року. Голова Служби безпеки та інформації не повідомив більше подробиць, бо, за його словами, ще триває слідство.

У коментарі посольства Росії в Чехії, опублікованому в фейсбуці, мовиться, що «спекуляції, які з’явилися в чеських ЗМІ, про якусь «російську агентурну мережу, що нібито діяла в Чехії, і її зв’язки з посольством Росії не мають нічого спільного з дійсністю».

До нинішньої заяви голови Служби безпеки та інформації про виявлення і припинення діяльності тієї групи російських хакерів, посилаючись на джерела в спецслужбах, докладно писало чеське видання Respect. Журналістам вдалося з’ясувати, що в групу входили громадяни Росії, а також громадяни Чехії – росіяни, які раніше отримали чеське громадянство.

Вони заснували в Празі дві приватні компанії і займалися продажем комп’ютерів і програмового забезпечення, але ця діяльність була прикриттям для кібератак: у комп’ютерах, знайдених в офісах цих компаній, були виявлені програми для цього. Техніку ввозили в Чехію з інших країн російськими дипломатичними каналами. У березні цього року автор розслідування Ондржей Кундра в інтерв’ю Радіо Свобода розповідав, що група російських хакерів діяла в Чехії протягом двох років і, ймовірно, здійснювала напади не тільки в цій країні, але і в сусідніх державах.

«Ми, на жаль, не знаємо, скільки людей залучалося до діяльності цієї групи, проте однозначно можна сказати, що це була не одна людина, а кілька. Що цікаво: хакери підпорядковувалися російській контррозвідці, підрозділові ФСБ. У минулому, коли в міжнародному контексті йшлося про хакерські атаки, з’ясовувалося, що до цього має стосунок російська військова розвідка (ГУ ГШ, Головне управління Генштабу, відома як ГРУ). У чеському випадку йдеться про агентів ФСБ, які були членами хакерської групи. Найімовірніше, вони були частиною ширшої структури, яка діяла і, можливо, продовжує діяти в Європі, а може, і в інших частинах світу. Ця мережа створювалася таким чином, щоб її техніка розташовувалася в різних країнах і хакерські атаки було б складніше відвернути», – розповів журналіст Ондржей Кундра.

На думку празького військового експерта Юрія Федорова, інформація про причетність ФСБ до розкритої в Чехії хакерської групи може свідчити про те, що російські спецслужби конкурують одне з одним за вплив на процеси, що відбуваються за кордоном.

«У цьому немає нічого дивного, тому що, хоча формально й існує розподіл сфери діяльності між Службою зовнішньої розвідки, ФСБ і Головним розвідувальним управлінням, в реальності вони перетинаються. І той факт, що ФСБ спочатку була призначена для роботи всередині країни, ще ні про що не говорить, тому що керівництво цієї організації цілком може і, як підтверджує інформація чеських спецслужб, намагається розширити сферу своєї діяльності, розширити сферу свого впливу і тим самим зміцнити свій престиж в очах президента Володимира Путіна. До речі, в складі ФСБ є так звана 5-а служба, яка офіційно призначена для роботи в колишніх радянських республіках, тобто за межами Росії», – каже експерт.

За словами Федорова, в чеському керівництві є різні точки зору на відносини з Росією, тому інформація про причетність посольства Росії в Чехії до агентурної мережі – це сигнал в тому числі і для політиків усередині країни. З Чехії час від часу висилають розвідників під дипломатичним прикриттям.

Павел Гавлічек, співробітник Асоціації з міжнародних питань, звертає увагу, що Чехія не перший рік є країною, куди вкладаються виведені з Росії фінансові кошти (в проведеному російським інтернет-проектом «Муніципальний сканер» дослідженні мовилося, що приблизно половина всіх об’єктів нерухомості в історичній частині міста Карлові Вари належить росіянам і вихідцям із країн колишнього СРСР), тому немає нічого дивного в тому, що і російські спецслужби використовують Чехію в своїх цілях.

У 1990-і ми бачили членів російської мафії, тепер усе прибрала до рук російська розвідка

«Великим питанням залишається, якою мірою розкриття групи російських хакерів позначиться на інтересах Чехії в Росії, а, з іншого боку, наскільки це може нашкодити громадянам Росії, які живуть у Чехії. Ще одне питання – безпрецедентна, як мені здається, ситуація, що члени хакерської групи були пов’язані з російським посольством. Чехія, як можна судити з останніх новин, є транзитним пунктом у роботі подібних агентурних мереж. Зовсім недавно ми дізналися про те, що саме через Чехію проходив фінансовий потік коштів, призначених для невдалого перевороту в Чорногорії, до якого мала стосунок Росія. Ми бачимо, як змінилася роль Чехії, відведена їй Росією: в 1990-і ми бачили членів російської мафії і організованої злочинності, тепер усе прибрала до рук російська розвідка, тобто російська держава, а в російському посольстві – вдвічі більше дипломатів, ніж цього вимагають обставини і величина нашої країни. Чехія перетворилася на центр для російських спецслужб і нелегальних російських грошей: виявлена група хакерів, як ми почули від голови чеської служби безпеки, здійснювала атаки також у сусідніх країнах, використовувала Чехію як плацдарм для цієї діяльності», – каже Павел Гавлічек.

Про те, що Чехія стала центром для координації операцій російської розвідки, побічно свідчить і той факт, що двоє росіян, обвинувачених британською владою в замаху на колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля і його дочку Юлію, таємно відвідували Чехію в 2014 році. Анатолій Чепіга і Олександр Мішкін перебували в Чехії в той же час, коли в країну приїхав і сам Скрипаль. Він консультував співробітників чеської контррозвідки з питань виявлення російських агентів, що працюють під прикриттям. Чепіга і Мішкін, за даними чеської розвідки, приїхали в Прагу удвох – так само, як це було і під час операції з використанням нервово-паралітичної речовини «Новачок» у Великобританії, – і стежили за Скрипалем.

Хакерських атак зазнали системи внутрішнього електронного спілкування Міністерства закордонних справ Чехії

За даними голови Служби безпеки та інформації Чехії Міхала Коуделки, розвідувальна діяльність Китаю і Росії становить найбільшу загрозу безпеці країни. Російські агенти в Чехії отримують багато цінної інформації зі звичайних розмов із людьми, які у своїй роботі постійно контактують із чеськими дипломатами і політиками.

«У Чехії й інших країнах, у Центральній і Східній Європі, в колишніх радянських сателітах і на Заході існують проксі-групи, що не тільки підтримують наратив російської пропаганди, а й є посередниками в реалізації таких операцій гібридного типу, – розповідає Павел Гавлічек. – Ми знаємо, що в 2017 році атак хакерів зазнали системи внутрішнього електронного спілкування Міністерства закордонних справ Чехії, атаки зазнали всі електронні поштові скриньки співробітників міністерства, включно з міністром закордонних справ. Ця атака здійснювалася з двох джерел – російського і китайського».

В останньому наразі щорічному звіті Служби безпеки та інформації Чехії мовиться, що в 2017 році кібератак зазнали електронні пошти співробітників не тільки МЗС, а й інших державних структур Чехії.