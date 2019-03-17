Пиво, кришталь, квартири. Як працює «пральня» російських грошей у Чехії

4113 фінансових трансакцій на загальну суму 232 835 724 євро – такий, за даними Чеського центру журналістів-розслідувачів, обсяг коштів, які осіли в Чехії в рамках так званої «пральні Тройка» (Troika Laundromat). Це масштабна операція виведення капіталів із Росії, про яку недавно розповів у своєму розслідуванні Проект розслідування корупції і організованої злочинності (OCCRP).

Чехії стосується лише невелика частина схеми, до якої були залучені фірми і фінансові інститути десятків країн. Але на чеському прикладі видно, як працюють механізми виведення і відмивання російських капіталів у Європі, – а також які звички і психологія тих, хто ці капітали виводить.

Ось деякі деталі: за твердженням розслідувачів, тільки за вироби з кришталю фірми і приватні особи, підозрювані у причетності до діяльності «пральні», заплатили понад 60 мільйонів чеських крон (приблизно 3 мільйони доларів США за поточним курсом). Серед інших способів витратити вивезені з батьківщини кошти – перебування на найкращих чеських курортах (особливо популярні такі готелі, як Imperial і Esplanade у Карлових Варах або празький Le Palais), купівля автомобілів, дорогого одягу і, звичайно, нерухомості. Було зафіксовано і придбання невеликого приватного літака. Якщо судити за даними розслідування чеських журналістів, звички нинішніх російських багатіїв за кордоном не так уже й змінилися порівняно з мораллю «нових росіян» 1990-х років. Хіба що на азартні ігри і алкоголь стали витрачати менше.

Що таке «пральня Тройка» За даними OCCRP, в результаті великого витоку банківських документів вдалося виявити і простежити величезну офшорну схему, за допомогою якої здійснювали виведення з Росії і легалізацію багатомільярдних капіталів. Загальний обіг офшорних компаній, залучених до схеми, складає 8,8 мільярда доларів США. Автори розслідування стверджують, що «організатором і оператором» схеми був «Тройка-Діалог» – у минулому найбільший приватний інвестиційний банк Росії. За даними OCCRP, за допомогою схеми люди, імовірно, пов’язані з російською владою і організованою злочинністю, могли йти від податків і приховувати своє закордонне майно. Серед тих, хто згадується в розслідуванні і, як стверджується, використовував цю схему, – віолончеліст Сергій Ролдугін, якого називав своїм другом президент Росії Володимир Путін. Із документів також випливає, що десятки мільйонів доларів надходили в компанії, що входили в офшорну мережу, від інших фірм, які були пов’язані з тяжкими злочинами, в тому числі з масштабною аферою виведення грошей із російського бюджету, яку розслідував загиблий у московському СІЗО в 2009 році юрист Сергій Магнітський. У розслідуванні схеми «пральні Тройка» не наводиться ніяких свідчень того, що особисто засновник банку «Тройка-Діалог» Рубен Варданян був залучений у будь-яку незаконну діяльність. Сам Варданян розкритикував розслідування OCCRP, заявивши, що в ньому «змішалося все: вирвана з контексту інформація, інтерпретації і вигадка – кругле і зелене».

Результати розслідування, що стосується відмивання російських капіталів у Чехії, для Радіо Свобода коментує директор Чеського центру журналістів-розслідувачів Павла Голцова.

– Це не перший масштабний проект, який розкриває масштаби і механізми відмивання російських грошей у Європі. Ви брали участь і в деяких попередніх схожих розслідуваннях. Із вашого досвіду, де стоїть Чехія в рейтингу європейських країн як місць вкладення капіталів, виведених із Росії?

– На досить помітному місці – як можна було переконатися після «азербайджанської пральні» й інших схожих історій. Причому це місце помітне з двох оглядів: і як транзитного пункту для «брудних» грошей – у тому разі, якщо звідси вони переводяться кудись далі, – і як кінцевого об’єкта інвестицій. Скажімо, порівняно з сусідньою Словаччиною ці вкладення більші в 10 разів.

– Але, наприклад, із Кіпром, який давно набув слави головної «пральної машини» для російських грошей, Чехію порівнювати не можна?

– Із Кіпром – не можна. Але взагалі в першу десятку за обсягом таких інвестицій ми точно потрапляємо.

– Чим зумовлена ця популярність Чехії? Дірки в законах, «поблажливі» чиновники чи щось іще?

– Фінансово-аналітичне управління Чехії (FAÚ), дані якого ми використовували, називає як одну з причин наявність тут досить численної російської громади. Хоча причин, напевно, більше, але я б не хотіла вдаватися до спекуляцій.

– У зв’язку з «пральнею Тройка» ви вивчали фінансові трансакції за тривалий період?

– Понад десять років. Найстаріші грошові операції, якими ми займалися, стосувалися 2007 року.

– Є щось характерне, що відрізняло б фінансову поведінку таких російських інвесторів?

Купівля чеського кришталю, від ваз до величезних люстр. Зброя, машини, велика кількість пива

– Так, якщо подивитися на характер цих трансакцій, на що були витрачені гроші, то ми побачимо відповідність певним стереотипам росіян, що стосуються Чехії. Наприклад, купівля чеського кришталю, від ваз до величезних люстр. Зброя, машини, велика кількість пива.

– Тобто предмети споживання. Про якісь серйозні інвестиції мова не йшла?

– Вони були – насамперед, інвестиції в купівлю нерухомості. Це теж типово для всіх «пралень». В останньому випадку таких купівель було дещо менше, ніж раніше. Але, звичайно, це придбання на мільйони, причому навіть якщо рахувати не в чеських кронах, а в євро або доларах.

– У зв’язку з «російськими грошима» в Чехії найчастіше згадують Прагу і Карлові Вари. Географія вкладень не змінилася?

– Так, переважають Прага і Карлові Вари, але дедалі популярнішим містом для таких інвесторів стають Маріанські Лазні – вже не тільки як курорт, але і як місце вкладень у нерухомість.

– Чеська преса останнім часом пише, що російські інвестори, не тільки «тіньові», потроху залишають країну, розпродають майно. Ви цю тенденцію помітили в перебігу розслідування?

– Так, це так. За «пральню» в нас не було даних за минулий рік, але загалом така тенденція є, стосується в першу чергу Карлових Варів. На ринку з’явилися сотні об’єктів нерухомості з цього регіону, що мають російських власників, які хочуть їх продати. Відповідно, і ціни там пішли донизу.

– Як би ви змалювали механізм роботи «пральні» в Чехії? Типову схему?

Добре помітно, наскільки багаті росіяни не довіряють економіці своєї країни і власної держави як гаранта інвестицій капіталу

– Схема така. Є якесь джерело коштів у Росії – скажімо, у випадку з механізмом крадіжки і відмивання грошей, який допоміг розкрити Сергій Магнітський, це були гроші бюджетні. Вони переказуються в офшорні фірми. Ці фірми «перекидають» гроші одне одному, щоб розтягнути ланцюжок і зробити походження коштів менш очевидним. Потім гроші переказуються в якийсь «дружній» банк – найчастіше в Латвії, Литві, на Кіпрі або Мальті. В нашу фінансову систему ці гроші надходять на підставі виставлених фіктивних рахунків, але іноді й за реальні торговельні операції, постачання якихось товарів або надання послуг. Після чого такі гроші стають «відмитими», легалізованими, далі ними можна користуватися на власний розсуд.

– Ті, хто займається розслідуваннями, пов’язаними з «пральнями», повинні розплутати такі ланцюжки до самого їхнього початку – в Росії. Вам вдалося знайти там, біля джерел грошей, що відмиваються, якихось відомих людей із російських ділових або політичних кіл?

– Так. Але робота ще триває, тому імена я б зараз називати не хотіла.

– У вашому розслідуванні вказується на активне використання у схемах, пов’язаних із відмиванням російських грошей, так званих «сірих» експедиторських і консалтингових фірм. Як працює ця схема?

– Поставки товарів до Росії з країн ЄС супроводжуються оформленням великої кількості складних документів, там багато бюрократії. На цьому заробляють люди, пов’язані з митною службою. Вони відкривають посередницькі чи консалтингові фірми, які беруть високі комісійні за свої послуги. Це відображається на підсумковій ціні продукції, що поставляється, яка таким чином штучно завищується. Це теж один зі способів легалізації капіталів.

– Чеські державні органи, до функцій яких належить боротьба з відмиванням грошей, за вашими спостереженнями, добре вправляються з цим завданням?

– Я б не хотіла роздавати оцінки, але мені здається, що сил і енергії в цю справу вкладається багато. Інша річ, що рівень співпраці з відповідними російськими органами часто не такий, як мав би бути.

– Можете зробити прогноз щодо припливу «брудних» грошей із Росії в вашу країну: їх буде більше чи, навпаки, їх кількість буде знижуватися?

– Можна припустити, що, якщо нинішня державно-політична система в Росії залишиться незмінною, різних «пралень» буде більше, і обсяг капіталів, які «втікають» із Росії за кордон, теж зросте. Добре помітно, наскільки багаті росіяни не довіряють економіці своєї країни і власної держави як гаранта інвестицій капіталу.

В опублікованому два роки тому дослідженні групи західних економістів «Від Рад до олігархів: нерівність і власність у Росії» стверджується, що до середини цього десятиліття російська політична і ділова еліта вивела з країни в офшорні й інші закордонні фірми кошти, загальний обсяг яких приблизно втричі перевищує валютні резерви Росії. Величина цих резервів, за даними на початок березня, – близько 391 мільярда доларів США.