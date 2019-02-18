Парламент Великобританії виявив порушення в роботі Facebook

Соціальна мережа Facebook навмисно порушила антимонопольне законодавство і закон про захист персональних даних користувачів Великобританії. Такого висновку дійшла Палата громад британського парламенту за підсумками перевірки діяльності Facebook.

Перевірка тривала півтора року.

У доповіді зазначається, що Facebook, зокрема, використовував інструменти, за допомогою яких перехоплював настройки конфіденційності користувачів. Також виявилося, що деякі керівники компанії навмисне не інформували Лондон про ймовірне втручання Росії у вибори в іноземних державах.

У доповіді мовиться, що іноземні державні діячі впливали на результат референдумів про незалежність Шотландії в 2014 році і стосовно Brexit в 2016 році.

Доповідь не має юридичної сили. Однак Палата громад запропонувала розробити законодавство, яке дозволить певному регулятору контролювати галузь інформаційних технологій.

В кінці 2018 британський парламент оприлюднив понад 200 сторінок внутрішніх документів компанії Facebook. З них випливає, що в 2012 році глава корпорації Марк Цукерберг висловлював упевненість в тому, що за жодних обставин не зіткнеться з витоком даних користувачів від одного розробника до іншого. Через три роки дані 87 мільйонів акаунтів незаконно опинилися в розпорядженні компанії Cambridge Analytica. Керівництво соцмережі змушене було визнати, що не потурбувалося про те, щоб запобігти її використання з метою втручання у вибори.